Россиянин поверил в заработок на криптовалюте и инвестировал в мошенников 3,5 млн рублей

В Воронежской области мужчина инвестировал в мошенников 3,5 млн рублей

В Воронежской области 40-летний мужчина решил заработать на криптовалюте и потерял крупную сумму, доверившись аферистам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Злоумышленники через мессенджер связались с жителем Новоусманского района и убедили его вложить средства в «инвестиционный проект», связанный с криптовалютой. Мужчина поверил аферистам и последовал их инструкциям.

Обманутый россиянин перевел мошенникам собственные и заемные средства, включая деньги знакомых, на общую сумму в 3,5 млн рублей. Когда он попытался вывести вложения, контакты со злоумышленниками прервались.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Правоохранители устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Ранее в Петербурге блокадница отдала «сотруднику прокуратуры» 2,3 млн рублей.