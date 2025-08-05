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Россиянам напомнили о штрафах за пьяную езду на самокате

Юрист Кузнецов: езда на самокате в пьяном виде грозит штрафом
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PavelKant/Shutterstock/FOTODOM

В последние годы электросамокаты стали неотъемлемой частью городской среды, однако их популярность породила и новые вопросы, связанные с безопасностью и ответственностью, особенно когда речь идет об управлении ими в нетрезвом виде. Важно понимать, что, несмотря на кажущуюся простоту, езда на самокате под воздействием алкоголя или наркотиков может повлечь за собой серьезные правовые последствия, рассказал «Газете.Ru» Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству.

«Согласно действующему законодательству, электросамокаты официально признаны средствами индивидуальной мобильности (СИМ), и на их водителей распространяются определенные правила дорожного движения. Если человек управляет самокатом в состоянии опьянения, его действия будут квалифицироваться как административное правонарушение. В большинстве случаев это повлечет за собой наложение административного штрафа, который может составлять от одной до полутора тысяч рублей (КоАП РФ, статья 12.29, часть 3)», — объяснил он.

Однако практика показывает, что ситуация может быть более сложной, особенно если речь идет о мощных электросамокатах, которые по своим техническим характеристикам приближаются к мопедам или даже мотоциклам.

«В таких случаях, если самокат будет признан транспортным средством, а его водитель — лицом, управляющим транспортным средством, то ответственность может быть значительно строже. Это может привести к штрафам в размере до тридцати тысяч рублей и даже к лишению права управления транспортными средствами на определенный срок (КоАП РФ, статья 12.8). Судебная практика по таким делам постепенно формируется, и уже есть прецеденты, когда нетрезвых водителей мощных самокатов лишали водительских прав, приравнивая их к водителям мопедов», — сказал юрист.

Помимо административной ответственности, не стоит забывать и о потенциальных гражданско-правовых последствиях. Если в результате управления самокатом в нетрезвом виде будет причинен вред здоровью или имуществу других лиц, виновник будет обязан возместить причиненный ущерб в полном объеме. Это может быть как компенсация медицинских расходов, так и возмещение стоимости поврежденного имущества. В случае серьезных последствий, например причинения тяжкого вреда здоровью или смерти, может наступить и уголовная ответственность.

«Катание на самокате в нетрезвом виде — это серьезное правонарушение, которое может обернуться и штрафами, и более суровыми наказаниями, а также финансовыми потерями. Крайне важно соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль любого транспортного средства, включая электросамокат, в состоянии опьянения», — резюмировал он.

Ранее россиян предупредили о риске сколиоза из-за электросамокатов.

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