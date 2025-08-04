Два самолета-амфибии с собакой-штурманом приземлились в российском регионе

В Самарской области завершилась арктическая экспедиция с псом-штурманом на борту

Под Самарой приземлились два самолета-амфибии, на борту одного из которых была собака-штурман. Об этом сообщает kp.ru.

В публикации отмечается, что полеты проводились в рамках экспедиции «Вызов Арктики». Ее последней остановкой было село Красный Яр. За две недели пилоты на легких самолетах-амфибиях пролетели 9 тысяч километров, посетили 25 городов. Вместе с ними в кабине сидел американский кокер-спаниель по кличке Флаперон, который обладает опытом налета более 200 часов.

Издание подчеркивает, что команда на каждой остановке общалась с местными пилотами, инспектировала аэродромы и изучала авиационную инфраструктуру. Полученные данные должны помочь развитию малой авиации и продвижению авиационного туризма в России.

В начале июля сообщалось, что первая группа волонтеров «Чистой Арктики» из 12 человек отправилась на остров Шумшу, там группа присоединятся к уже развернутому полевому лагерю.

Шумшу — это место, где происходило последнее сражение Второй мировой войны. В ближайшее время на острове будет создан мемориальный комплекс, посвященный последнему сражению Второй мировой войны.

Ранее участники второго потока «Времени героев» отправились в экспедицию.