Участники второго потока «Времени героев» отправились в экспедицию

Участники второго потока президентской кадровой программы «Время героев» отправились в экспедицию на атомном ледоколе «50 лет Победы», — сообщает пресс-служба программы.

Всего на втором потоке обучаются 85 человек, среди которых 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества.

Как отметил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров, участникам программы придется пройти настоящее испытание на борту ледокола.

«Непростые условия, работа по 12-14 часов, высокая плотность теоретических и практических занятий. Но, при этом, такой опыт оставляет незабываемые впечатления. Я уверен, что каждый из участников запомнит этот модуль навсегда», — сказал он.

По словам заместителя генерального директора госкорпорации «Росатом», директора Арктической дирекции Вячеслава Рукши, специальный рейс атомного ледокола «50 лет Победы» для участников программы «Время героев» стал традицией.

«Надеюсь, что за эти дни вы успеете не только погрузиться в учебный процесс, но и в полной мере оцените мощь атомного ледокола, и несмотря на то, что в экспедиции вам придется преодолевать лед, вы полюбите суровый арктический край», — сказал он.

Также одним из ключевых событий рейса станет церемония зажжения Вечного огня на Северном Полюсе. Специально для этого двое участников программы, Герой России, полковник Андрей Фроленков и кавалер ордена Мужества, старший лейтенант Владислав Фролов забрали часть Вечного Огня на территории музея Победы в лампаду.

Напомним, что обучение второго потока программы «Время героев» стартовало 7 июня 2025 года. Программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии на базе Мастерской управления «Сенеж».