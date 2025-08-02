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Украинского депутата поймали на взятке при закупке дронов и средств РЭБ

НАБУ задержало нардепа Кузнецова за взятку при закупке дронов и средств РЭБ
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало депутата от партии «Слуга народа» Алексея Кузнецова за взятку при закупке беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

При этом в пресс-службе НАБУ рассказали, что есть и другие фигуранты: руководители районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащие нацгвардии.

«Суть схемы, по версии следствия, состоит в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам», — говорится в публикации.

Уточняется, что до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды.

31 июля на Украине вернули независимость антикоррупционным органам — НАБУ и САП. Президентский законопроект приняла Верховная рада, после чего его подписал Владимир Зеленский. Рассмотрение документа в украинском парламенте прошло с дракой, скандальными заявлениями и демонстрацией неприличного жеста. Несмотря на суматоху, проект поддержало большинство нардепов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НАБУ подтвердили обыски у экс-заместителя Ермака.

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