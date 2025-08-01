«Он истекал кровью»: юношу жестоко избили во время ссоры у ресторана в Калининграде

«Клопс»: в Калининграде юношу жестоко избили после ссоры у ресторана

В Калининграде компания жестоко избила 18-летнего юношу после ссоры у популярного ресторана. Об этом со ссылкой на очевидицу случившегося сообщает «Клопс».

Инцидент произошел в ночь на 1 августа на улице Черняховского. По словам местной жительницы, она проснулась от громких криков и звуков ударов. Из окна женщина увидела, как компания жестоко избивает молодого человека. Как выяснилось позже, конфликт начался между посетителями расположенного рядом заведения.

»<...> удары были по голове. Он весь в крови, он истекал кровью...» — рассказала женщина.

Нападавшие скрылись до приезда на место происшествия скорой помощи. Медики забрали пострадавшего в больницу. Очевидица зафиксировала инцидент на видео и написала заявление в полицию.

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