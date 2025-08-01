На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Он истекал кровью»: юношу жестоко избили во время ссоры у ресторана в Калининграде

«Клопс»: в Калининграде юношу жестоко избили после ссоры у ресторана
close
Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

В Калининграде компания жестоко избила 18-летнего юношу после ссоры у популярного ресторана. Об этом со ссылкой на очевидицу случившегося сообщает «Клопс».

Инцидент произошел в ночь на 1 августа на улице Черняховского. По словам местной жительницы, она проснулась от громких криков и звуков ударов. Из окна женщина увидела, как компания жестоко избивает молодого человека. Как выяснилось позже, конфликт начался между посетителями расположенного рядом заведения.

»<...> удары были по голове. Он весь в крови, он истекал кровью...» — рассказала женщина.

Нападавшие скрылись до приезда на место происшествия скорой помощи. Медики забрали пострадавшего в больницу. Очевидица зафиксировала инцидент на видео и написала заявление в полицию.

Ранее россиянин проломил череп пожилому соседу во время ссоры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами