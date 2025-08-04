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Мужчина чудом выжил, подавившись куском шашлыка на Дне Ленобласти

78.ru: мужчина чудом выжил, подавившись шашлыком на Дне Ленобласти
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В Ленобласти спасли мужчину, который подавился шашлыком на празднике и начал задыхаться. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел во время празднования Дня Ленобласти в городе Кириши. Мужчина начал задыхаться, подавившись куском шашлыка. Очевидцы растерялись и стали звать на помощь.

На крики отреагировал глава Комитета по здравоохранению Александр Жарков. Когда он подбежал, пострадавший уже посинел, а люди говорили, что врач опоздал. Он не стал сдаваться и немедленно оказал первую помощь, включая искусственное дыхание. Позже прибывшая на место происшествия скорая помощь забрала мужчину, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее подавившаяся яблоком тюменка выжила благодаря маленькому сыну.

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