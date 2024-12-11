Подавившаяся яблоком тюменка выжила благодаря маленькому сыну

В Тюмени 47-летняя женщина подавилась куском яблока и чудом выжила благодаря сыну. Об этом сообщает областной департамент здравоохранения.

По информации департамента, местная жительница во время ужина подавилась куском яблока, который попал ей в дыхательные пути. Ее маленький сын быстро сориентировался и позвонил в скорую помощь.

«Мама лежит на спине и не может дышать», — сообщил мальчик.

Благодаря быстрому и четкому изложению ситуации со стороны ребенка на место направили ближайшую свободную бригаду скорой помощи. Медики оценили состояние пациентки и оказали ей необходимую помощь, а затем доставили в стационар.

До этого в Москве врачи спасли пациента, у которого в желудке после пикника оказался 20-сантиметровый нож. Мужчина во время поедания шашлыка подавился кусочком мяса, и друзья решили помочь, протолкнув его ножом.

Ранее стеклянный стакан лопнул во рту у ребенка в петербургском ресторане.