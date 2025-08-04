Полуголая учительница домогалась школьника по видеосвязи и была арестована

В Индии арестовали учительницу, домогавшуюся школьника по видеосвязи

В Индии арестовали 35-летнюю школьную учительницу, которая домогалась ученика по видеосвязи. Об этом сообщает NDTV.

Предварительно установлено, что педагог продолжительное время вела с учеником переписку непристойного характера. Затем все переросло в видеозвонки, на которых она появлялась наполовину раздетая.

В какой-то момент о происходящем стало известно отцу мальчика, и мужчина подал заявление в правоохранительные органы. В отношении учительницы возбудили дело. Родители ребенка утверждают, что ее действия негативно сказались на психическом здоровье сына.

В рамках расследования полиция изъяла телефон подозреваемой, а также стражи порядка ведут проверку ее аккаунтов в соцсетях. Выясняется, имели ли место подобные инциденты с другими учениками.

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