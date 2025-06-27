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Тренер из Мурманска годами растлял двоих подопечных в спортшколе и детском лагере

В Мурманске будут судить экс-тренера за домогательства в отношении школьниц
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Shutterstock

В Мурманске перед судом предстанет бывший тренер, который развращал подопечных. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 57-летний педагог совершал иные действия сексуального характера в отношении двух воспитанниц. Это происходило в период с марта 2021 по июнь 2024 года на территории спортивной школы и детского лагеря.

Возраст пострадавших не уточняется, но, исходя из статей, которые инкриминируют тренеру, одной из них уже есть 14 лет, вторая – младше.

«В рамках расследования уголовного дела обвиняемому по ходатайству следователя судом избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

На данный момент расследование завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Петербурге мужчину осудили за действия сексуального характера в отношении мальчиком от девяти до 11 лет. Местный житель приглашал их к себе и домогался. Всего пострадали пять школьников, фигуранта приговорили к 16 годам заключения.

Ранее в Петербурге мужчина получил срок 18 лет за растление девочки.

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