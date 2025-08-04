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Следственные действия ведутся в рамках второго дела «Крокуса»

Адвокат Айвар: по делу «Крокуса» об оказании услуг ведутся следственные действия
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Следственный комитет (СК) России занимается расследованием уголовного дела после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Людмилу Айвар, представляющую интересы 127 потерпевших.

По ее словам, по делу, возбужденному в конце мая, активно ведутся следственные действия.

«Как только будут готовы две экспертизы — пожарно-техническая и инженерно-строительная, мы, наверное, получим какие-то ответы», — сказала она.

Вечером 22 марта 2024 года вооруженная группа напала на зрителей концертного зала «Крокус Сити Холл» в Подмосковье перед началом выступления рок-группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение и открыли стрельбу по людям. Затем в здании прогремели взрывы и начался пожар. Жертвами теракта стали 149 человек.

До этого сообщалось, что один из террористов, напавших на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, за две недели до теракта приезжал туда, чтобы провести разведку. Для того, чтобы обследовать место совершения готовящегося теракта, Шамсидин Фаридуни 7 марта 2024 года посетил концерт итальянского певца Алессандро Сафина. Там он изучил обстановку, схему расположения выходов в концертном зале и его вместимость.

Ранее исполнители теракта в «Крокусе» признали свою вину.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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