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Суд допросит потерпевших по делу о теракте в «Крокусе»

В Москве 5 августа допросят потерпевших по делу о теракте в «Крокусе»
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Допрос потерпевших по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» пройдет в суде 5 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Людмилу Айвар, которая представляет интересы 127 граждан.

«Завтра планируется начать допрос потерпевших», — рассказала адвокат.

4 августа 2-й Западный окружной военный суд начал рассматривать по существу дело о теракте в «Крокусе». На скамье подсудимых находятся 19 человек. Как толпа прорывалась на заседание и боялась бесхозной сумки в туалете, а адвокат потерпевших спорила с судьями — в репортаже «Газеты.Ru».

Вечером 22 марта 2024 года вооруженная группа напала на зрителей концертного зала «Крокус Сити Холл» в Подмосковье перед началом выступления рок-группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение и открыли стрельбу по людям. Затем в здании прогремели взрывы и начался пожар. Жертвами теракта стали 149 человек.

Ранее стало известно, что омбудсмен Таджикистана может стать участником процесса по «Крокусу».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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