Омбудсмен Таджикистана может стать участником процесса по «Крокусу»

К процессу по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» может присоединиться таджикистанский омбудсмен Умед Бобозода, о чем он рассказал на встрече с журналистами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я пока не принял решения, буду ли я принимать участие в судебном процессе <...>. Если Россия не запретит участие представителей других государств в судебных заседаниях, возможно, мы <...> примем участие», — сказал омбудсмен.

Он отметил, что для участия в заседаниях нужно будет обратиться за разрешением к властям РФ. Бобозода также добавил, что родственники обвиняемых по делу к нему за помощью не обращались.

close «Газета.Ru»

4 августа 2-й Западный окружной военный суд начал рассматривать по существу дело о теракте в «Крокусе». На скамье подсудимых находятся 19 человек. В зале собрались люди, пострадавшие от их действий, их родственники и журналисты.

Как толпа прорывалась на заседание и боялась бесхозной сумки в туалете, а адвокат потерпевших спорила с судьями — в репортаже «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что исполнители теракта в «Крокусе» признали свою вину.