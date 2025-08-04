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В Японии четверо мужчин погибли во время осмотра канализационных труб

Japan Today: 4 мужчины погибли в Японии во время осмотра канализационных труб
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KYODO

В Японии четверо мужчин погибли во время осмотра канализационных труб, пишет Japan Today. Как сообщила полиция, все они оказались в глубоком люке — сначала один рабочий упал внутрь, а трое других пытались его спасти.

Люк, шириной около 60 см и глубиной 12 метров, ведёт к старой канализационной трубе диаметром 2,6 метра, проложенной еще в 1981 году. Все четверо погибших — мужчины в возрасте около 50 лет.

На месте трагедии был обнаружен сероводород — токсичный и потенциально смертельный газ без цвета, но с резким запахом. Сейчас полиция выясняет, сыграл ли он роль в гибели рабочих.

Всего на объекте находилось семь человек, проводивших дренажные работы в рамках подготовки к технической инспекции. Эта проверка проводилась в связи с указанием правительства — после происшествия в городе Ясио, где в январе 2025 года на перекрестке образовалась огромная воронка. Тогда в яму провалился грузовик, водитель которого считался пропавшим без вести до мая, пока его тело не было найдено.

Ранее в Японии произошел пожар на барже для запуска фейерверков.

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