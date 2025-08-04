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Подмосковные врачи вернули зрение 16-летней девушке, ослепшей из-за диабета

В Подмосковье врачи вернули зрение девушке, ослепшей из-за диабета
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Telegram-канал Детский центр им. Рошаля

В Подмосковье медики вернули зрение 16-летней девушке, которая ослепла из-за сахарного диабета. Об этом сообщает Детский центр имени Рошаля.

Все случилось на фоне стремительного ухудшения состояния пациентки. За три месяца диабетические осложнения привели к почти полной потере зрения, которая могла стать необратимой без вмешательства.

Мультидисциплинарная команда специалистов провела сложную операцию — факоэмульсификацию с имплантацией интраокулярной линзы. Это не только устранило катаракту, но и скорректировало сопутствующую близорукость, избавив девушку от необходимости носить очки.

Уже на следующий день после операции пациентка смогла видеть. Сейчас она готовится к выписке и возвращается к нормальной жизни. Заведующий отделением микрохирургии глаза отметил, что радость пациентки стала лучшей наградой для медицинской команды.

Ранее в российском городе женщина лишилась зрения после лечения геморроя.

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