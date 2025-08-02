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В российском городе женщина лишилась зрения после лечения геморроя

Mash: в Ставрополе женщина лишилась зрения после лечения геморроя
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В Ставрополе женщина решила вылечить геморрой, но в результате лишилась зрения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Все началось с того, что женщина обратилась к врачу из-за геморроидального кровотечения. Медики не поставили точный диагноз и назначили неправильное лечение. Вскоре у пациентки опух глаз, начались тошнота, слабость и головокружение. Офтальмолог закапал ей в глаза препарат, расширяющий зрачки, хотя показаний для этого не было. Осмотр не выявил нарушений.

Женщину направили к неврологу и кардиологу. Врачи заподозрили инсульт из-за резкого скачка давления. На фельдшерском пункте причину ухудшения состояния установить не смогли. В результате пациентка потеряла зрение.

Сейчас она проходит лечение и оказывает помощь другим людям с похожими диагнозами. Следователи возбудили уголовное дело о небезопасных медицинских услугах.

Ранее женщина едва не лишилась ноги после того, как сделала татуировку.

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