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Родители оставили 10-летнего сына с просроченным паспортом в аэропорту

Родители оставили 10-летнего сына с просроченным паспортом в аэропорту Барселоны
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Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

В международном аэропорту Эль-Прат в Барселоне мать с отцом оставили своего 10-летнего сына в терминале после того, как выяснилось, что срок действия его паспорта истек, пишет Daily Mail.

Супружеская пара направлялась в отпуск и, столкнувшись с невозможностью зарегистрировать ребенка на рейс из-за просроченного паспорта и отсутствия визы, якобы оставили его в аэропорту, договорившись, чтобы за ним приехал родственник.

О случившемся стало известно благодаря авиадиспетчеру, рассказавшей о случившемся в соцсетях. Позднее сотрудники аэропорта обнаружили школьника одного и сообщили в полицию.

Мальчик сообщил офицерам, что его родители уже находятся на борту самолета, направляющегося на родину. Полиция установила местонахождение пары и доставила их в участок, где уже ждал их сын. О том, какое наказание понесут мать с отцом, не сообщается.

Ранее в Китае семью сняли с рейса из-за следов укусов на теле ребенка.

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