Спасатель получил ранение в массовой драке на пляже в Подмосковье

В Дзержинском произошла драка между отдыхающими на пляже и спасателями

Спасателя госпитализировали после массовой драки на пляже в Подмосковье, сообщает УМВД России по Московской области.

Инцидент произошел в минувшие выходные на пляже одного из карьеров в черте города Дзержинский. Прибывшие на место полицейские установили, что между группой отдыхающих и спасателями возникли разногласия. Словесный конфликт между мужчинами быстро перерос в драку.

Один из участников потасовки имел при себе нож, которым ранил 39-летнего спасателя. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. О его состоянии данных не поступало.

В итоге стражи порядка задержали 10 человек. Начато разбирательство, по результатам которого правоохранители примут решение в установленном законом порядке.

Ранее мужчина и женщина устроили поножовщину на озере под Челябинском и напали на полицейских.