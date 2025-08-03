Мужчина и женщина устроили поножовщину на озере под Челябинском и напали на полицейских

В Челябинской области задержали пару, устроившую на озере конфликт с отдыхающими

Пьяные мужчина и женщина устроили потасовку на базе отдыха в Челябинской области и напали на полицейских. Об этом сообщает пресс-служба ЧОП «Варяг» во «ВКонтакте».

Драка между отдыхающими произошла 3 августа на базе отдыха у озера Сугояк под Челябинском. Пара, находившаяся в нетрезвом состоянии, поссорилась с соседями по домику, в ходе конфликта мужчина взялся за нож.

Администратор базы нажала тревожную кнопку, после чего на место прибыл экипаж охранного предприятия «Варяг», чтобы утихомирить дебоширов.

Однако хулиганы стали сопротивляться и продолжили кидаться на окружающих. В итоге мужчину с ножом все же обезвредили, но его спутница ударила по лицу одного из прибывших полицейских.

«Участники потасовки нанесли друг другу телесные повреждения, но серьезно никто не пострадал. Правоохранители разбираются в инциденте», — говорится в сообщении.

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