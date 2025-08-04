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В Подмосковье спасатель получил удар ножом во время драки на пляже

В Подмосковье десять человек вступили в драку с пляжными спасателями
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Depositphotos

На пляже карьерного озера в Дзержинском Московской области произошел конфликт между несколькими мужчинами и спасателями, который вылился в поножовщину. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

«Между группой мужчин и спасателями произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из спасателей 1986 г. р. получил ножевое ранение и был доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия полицейские задержали и доставили в отделение десять человек. В настоящее время силовики проводят доследственную проверку.

До этого сообщалось о другом инциденте в Подмосковье, где мужчина забрался на крышу припаркованного автомобиля, после чего повредил машину ножом. Жильцы пожаловались, что преступление совершил мужчина из квартиры, где регулярно проходят пьяные вечеринки, на которые не реагирует полиция.

Ранее сообщалось о происшествии в Карелии, где россиянин попытался ограбить магазин с воображаемым ножом.

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