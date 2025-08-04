Мужчина жестоко избил жену из-за денежного перевода от ее отца

В Баку муж избил жену, узнав, что ее отец переводил ей деньги на банковскую карту. Об этом пишет Oxu.Az.

Недавно 31-летний азербайджанец узнал, что жена втайне от него пользуется банковской картой и стал подозревать ее в измене. Несколько дней назад мужчина вновь обнаружил, что на банковский счет супруги поступили деньги. В тот момент он был пьян и спровоцировал семейную ссору.

В ходе конфликта женщина призналась, что деньги ей отправил отец, но мужчина не поверил этому и набросился на жену с кулаками, а также избил ее ногами. Жертве удалось выбежать из дома, после чего она обратилась в полицию.

Пострадавшая отказалась простить мужа и потребовала для него наказания. По решению суда мужчина проведет за решеткой три месяца. Известно, что пара сыграла свадьбу в 2023 году. В семье есть общий ребенок.

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