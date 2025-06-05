Российский рыбак избил жену за то, что та не оценила его улов

В Кузбассе рыбака заподозрили в нанесении побоев жене за то, что та не оценила его улов. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел днем в одном из многоквартирных домов на улице Новоселов в Новокузнецке. На вызов о семейном конфликте прибыл экипаж вневедомственной охраны. На месте стражи порядка задержали 40-летнего местного жителя, увлекающегося рыбалкой, в состоянии алкогольного опьянения. Предварительно, он избил свою 36-летнюю супругу из-за недооцененного ею улова.

Пострадавшая отказалась от медицинской помощи. Задержанного передали сотрудникам полиции для проведения проверки по факту случившегося.

Ранее ревнивец проломил супруге череп во время застолья в российском регионе.