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Российский рыбак избил жену за то, что та не оценила его улов

В Кузбассе рыбака заподозрили в избиении жены из-за недооцененного улова
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Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

В Кузбассе рыбака заподозрили в нанесении побоев жене за то, что та не оценила его улов. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел днем в одном из многоквартирных домов на улице Новоселов в Новокузнецке. На вызов о семейном конфликте прибыл экипаж вневедомственной охраны. На месте стражи порядка задержали 40-летнего местного жителя, увлекающегося рыбалкой, в состоянии алкогольного опьянения. Предварительно, он избил свою 36-летнюю супругу из-за недооцененного ею улова.

Пострадавшая отказалась от медицинской помощи. Задержанного передали сотрудникам полиции для проведения проверки по факту случившегося.

Ранее ревнивец проломил супруге череп во время застолья в российском регионе.

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