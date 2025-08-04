В Госдуме призвали запретить продавать алкоголь во дворах жилых домов

Российским регионам необходимо перенять опыт Подмосковья в борьбе с продажами алкогольной продукции во дворах жилых домов, данный запрет следует распространить на все субъекты России. Об этом в интервью изданию «Абзац» заявил депутат Госдумы (ГД) Султан Хамзаев.

«У регионов такие полномочия есть, просто им нужно вести себя посмелее. Им следует услышать запрос, который есть на местах. Проблема ярко выражена на всей территории Российской Федерации», — заявил он.

По словам депутата, не во всех регионах страны прибегают к таким решительным мерам, потому что инициатива негативно встречается бизнесом. Хамзаев добавил, что людям подобное соседство надоело. Он отметил, что большое количество алкомаркетов приводит к проблемам с демографией, высокой смертности и социальной напряженности.

До этого спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что в Московской области с 1 сентября 2025 года будет запрещено продавать алкоголь во дворах жилых многоэтажных домов. Люди пожаловались депутатам на то, что из-за этих торговых точек они часто сталкиваются с шумом и ссорами.

После вступления закона в силу лицензии на продажу алкогольной продукции смогут получить лишь те магазины, у которых вход находится со стороны улицы, а не двора.

Ранее сообщалось, что в России в первом полугодии 2025 года снизились продажи водки.