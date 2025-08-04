Погибшая в Дербенте туристка оказалась сотрудницей «Газпрома»

Туристка, погибшая при падении ветки дерева в Дербенте, работала в «Газпроме»

Туристка из Йошкар-Олы, которая погибла в результате падения ветки дерева в Дербенте, была сотрудницей «Газпрома». Об этом сообщается в Telegram-канале газовых компаний Марий Эл.

Как говорится в сообщении, погибшая Елена Краснова занимала должность секретаря руководителя Йошкар-Олинского производственного участка ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола». Ей было 37 лет.

В публикации также отмечается, что погибшая была «открытой, доброй, чуткой, всегда активной, отзывчивой и приветливой» женщиной, которая поддерживала все инициативы компании.

«Для нашего коллектива это большая потеря», — добавляется в сообщении.

Несчастный случай произошел 3 августа на территории крепости Нарын-кала в Дербенте. Крупная ветка платана в районе Джума-мечети сломалась во время сильного ветра и рухнула на трех женщин. В результате туристка из Марий Эл Елена К. получила несовместимые с жизнью травмы, еще две гостьи из Москвы также пострадали и были доставлены в больницу.

Мэр Дербента Ханлар Пашабеков выразил соболезнования потерпевшим и сообщил, что власти готовы оказать им всю необходимую помощь. По словам главы города, деревья в этой зоне последний раз обрезали в 2023 году.

Ранее в Москве дерево упало на коляску с ребенком.