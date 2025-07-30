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«Понять. Простить»: в Петербурге мужчина попал под суд после соития с незнакомкой на лавке

В Петербурге пару арестовали на 15 суток за соитие в публичном месте
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В Петербурге суд Приморского района отправил под арест пару за действия сексуального характера в общественном месте. Об этом сообщает глава объединенной пресс-службы судов города в официальном Telegram-канале.

В день инцидента фигурант подсел к женщине на проспекте Королева. Ранее они не были знакомы, тем не менее мужчина предложил ей коньяк, вместе они разговаривали сидя на лавке около дома.

«Через 25 минут знакомство продолжилось в максимально близкой форме», – сообщается в публикации.

Позже к ним подошла женщина с собакой. Во время разбирательств мужчина пожаловался на незнакомку, так как она его прервала. Он также не увидел проблемы в происходящем, так как на них обоих была одежда.

«Я одет, она одета. Понять. Простить», – процитировала автор канала слова мужчины в суде.

Его партнерша заявила, что ей стыдно, так как она не помнит, как это произошло.

Пару обвинили в мелком хулиганстве и отправили под арест на 15 суток.

Ранее подросток принудил малолетних брата и сестру к соитию, пока пьяная мать спала.

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