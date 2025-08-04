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Мужчина так громко пел в лесу песни Nickelback, что спасатели решили, что ему нужна помощь

Канадец громко пел в лесу песни группы Nickelback и привлек внимание спасателей
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Shutterstock

В Канаде спасатели часами искали кричавшего в лесу туриста. Оказалось, он просто пел песни группы Nickelback, пишет Vancouver Sun.

Пожарные тренировались недалеко от популярного места для скалолазания Боулдсерфилдс, когда двое туристов позвонили в службу спасения, услышав «повторяющиеся крики», доносившиеся из леса. Подозревая, что кто-то попал в беду, специалисты немедленно прекратили учения и перешли в режим реального реагирования, подключив дроны и полицию.

Прибывшие на место члены команды действительно услышали слабые, но неразборчивые звуки, напоминающие крики. Команда разделилась и начала прочесывать лес и прилегающие дороги. Вскоре выяснилось, что тревожный «сигнал бедствия» исходил от одинокого туриста, который распевал хиты группы Nickelback.

«Он пел от всего сердца деревьям, пребывая в неведении о том, что акустика превратила его концерт в палатке в потенциальный зов о помощи», — рассказали пожарные.

Несмотря на курьезный финал, команда поблагодарила туристов, вызвавших спасателей, подчеркнув, что лучше перестраховаться.

Ранее в Канаде женщина спасла мальчика, тонувшего в замерзшей реке.

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