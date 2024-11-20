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Женщина спасла мальчика, тонувшего в замерзшей реке

Goodnewsnetwork: в Канаде женщина спасла школьника, провалившегося под лед

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Elaine Ratt

В Канаде женщина спасла мальчика, тонувшего в замерзшей реке, пишет Good News Network.

Элейн Ратт рассказала, что была на смене в магазине, когда к ней забежал подросток и рассказал, что его друг тонет. Мальчик рассказал, что они гуляли по замерзшей реке, но лед был слишком тонким, и школьник оказался в воде.

«Страх в его глазах напугал меня», — рассказала женщина.

Добравшись до реки, Ратт начала кричать мальчику, чтобы он держал голову над водой, но через несколько секунд она уже сама продвигалась по льду, слыша треск под ногами.

«К тому времени, как я приблизилась к нему, он уже начал погружаться под воду», — вспоминает Элейн.

Ратт удалось вытащить школьника на участок твердого льда и поднять его. К этому времени на место инцидента уже прибыли спасатели, которые срочно доставили мальчика в больницу. Элейн же стала местной героиней и получила грамоту от местных пожарных.

Ранее в Китае мужчина прыгнул в реку, чтобы спасти незнакомую девочку.

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