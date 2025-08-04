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Фигурантам дела о крушении Су-30 в Иркутске избрали меру пресечения

Шести работникам авиазавода запретили покидать РФ из-за падения Су-30 в Иркутске
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Владимир Смирнов/РИА Новости

Следователь избрал меру пресечения шестерым работникам Иркутского авиационного завода в виде подписки о невыезде по делу о крушении военного истребителя Су-30 в октябре 2022 года. Об этом сообщили ТАСС в Восточном МСУТ СК России.

Сообщается, что инцидент произошел в результате полной утраты работоспособности экипажа из-за азота, который поступал из бортовой кислородной системы.

«В отношении шестерых работников Иркутского авиационного завода избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — передает агентство слова собеседника.

Фигуранты обвиняются по статьям 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и 293 УК РФ (халатность).

23 октября 2022 года истребитель упал на двухэтажное здание во время выполнения испытательного полета, после этого начался пожар. Пилотам спастись не удалось. Семьи, у которых в результате ЧП пострадали дома, получили материальную помощь в виде 100 тыс. рублей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский истребитель F-35 потерпел крушение в Калифорнии.

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