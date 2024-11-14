Женщина пожаловалась на «самую ужасную стрижку в истории» в сельской парикмахерской

Женщина из Австралии рассказала, что пришла в деревенскую парикмахерскую, где ей сделали «самую ужасную стрижку в истории», пишет Daily Mail.

Медсестра Дейзи Белл недавно поделилась своим ужасным опытом стрижки. По ее словам, после посещения популярной сетевой парикмахерской в небольшой деревне, ее «душа покинула тело».

Белл объяснила, что переехала на новое место жительства и решила подстричься в месте, известном низкими ценами и отсутствием необходимости записи. Она подробно объяснила стилисту, что не хочет слоев и просила аккуратной стрижки.

Однако в итоге Дейзи осталась недовольна: обе стороны ее прически были подстрижены на разную длину, а затылок оказался неровным. В тот момент, когда ей показали результат, Белл почувствовала шок и убежала домой, ничего не сказав.

«Разумеется, я осознаю, что парикмахер, которого я выбрала, — это моя вина», — добавила она.

Ранее в США мужчина ударил ножом свою подругу, потому что ему не понравилась ее новая стрижка.