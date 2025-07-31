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Россиянка записалась в парикмахерскую на стрижку и попала в отделение приставов

В Татарстане приставы нашли должницу по алиментам в парикмахерской
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Михаил Мордасов/РИА Новости

В Лениногорском районе Татарстана приставы нашли должницу по алиментам в парикмахерской, вместо стрижки женщине придется выполнять обязательные работы. Об этом сообщает УФССП республики.

Сотрудница одного из отделов судебных приставов решила посетить парикмахера, записываясь на стрижку, она заметила в журнале фамилию должницы, которая длительное время скрывалась от сотрудников ФССП.

Коллеги пристава оперативно отреагировали, алиментщицу задержали у входа в салон красоты. Вместо стрижки должницу отвезли в отделение ФССП, на нее был составлен протокол о неуплате средств на содержание детей. Решением мирового суда женщине назначено 20 часов обязательных работ, ее также обязали погасить накопившийся долг по алиментам.

До этого в Тольятти алиментщица пряталась от приставов под ковром. Инспекторы выехали в одно из городских общежитий, где проживала женщина. Должница сама открыла приставам дверь. Пытаясь уйти от ответственности, она заявила сотрудникам службы о том, что ей надо переодеться. После этого отправилась в общую уборную и сбежала по пожарной лестнице. Приставы последовали за ней. На одном из лестничных балконов они нашли бесформенно лежащий ковер, под которым пряталась женщина.

Ранее отец двоих детей прятался от судебных приставов в шкафу.

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