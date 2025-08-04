В Госдуме предупредили об опасности вербовки через зарубежные мессенджеры

Попытки вербовки через иностранные мессенджеры стали устойчивой технологией информационно-психологического давления. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин

По его словам, украинские спецслужбы и их западные партнеры активно пользуются особенностями работы таких сервисов, как WhatsApp.

«Анонимность, отсутствие верификации, открытые API – все это создает благоприятную среду для шпионских операций и удаленного вербовочного воздействия. Конечно, многое зависит от критического мышления самого человека, но если платформа технически допускает массовую анонимную рассылку, то рано или поздно жертвы найдутся», — отметил Немкин.

Он подчеркнул важность развития цифровой грамотности среди пользователей и призвал переходить на отечественные мессенджеры, которые хранят данные в России и подчиняются местным законам.

«В условиях гибридной войны цифровая безопасность становится не менее важной, чем физическая защита. Угрозы теперь приходят не через границу, а прямо в смартфон. И здесь государство, бизнес и пользователи должны действовать вместе», — добавил он.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич также рассказал о рисках, связанных с использованием зарубежных сервисов.

«Когда можно спокойно зарегистрироваться под вымышленным именем, а потом писать людям с предложениями выдать координаты военных объектов – это ненормально. WhatsApp, Telegram и прочие иностранные мессенджеры стали настоящей находкой для тех, кто хочет вербовать, запугивать или просто вытащить информацию», — сказал он.

По его словам, такие угрозы существуют не где-то далеко, а в повседневной переписке граждан.

«Задача государства – создавать такие условия, в которых никто не станет жертвой через телефон. Именно поэтому мы и говорим про необходимость перехода на отечественные решения. Они дают шанс построить действительно безопасную среду без двойных стандартов», — добавил Малькевич.