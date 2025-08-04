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Около резиденции Путина в Ново-Огареве задержали подозрительного мужчину

Регнум: рядом с резиденцией Путина задержали мужчину, махавшего воронам
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Около резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огареве в Одинцовском городском округе Подмосковья задержали подозрительного мужчину, стоявшего на мосту и махавшего рукой воронам. Об этом сообщает издание ИА «Регнум» со ссылкой на источник.

Уточняется, что патрульные заметили молодого человека, который гулял по лесу и «вел себя странно». Оперативники остановили и опросили мужчину. Им оказался 21-летний москвич Сергей (имя изменено).

«Сергей рассказал, что приехал в Ново-Огарево из Москвы на электричке, вышел на станции Усово и решил пройтись по лесу, чтобы сократить путь до своего дома в соседней деревне Большое Сараево. Проходя через мост, Сергей заметил ворон и остановился, чтобы помахать им рукой», — сказал источник.

Оперативники объяснили молодому человеку, что он находится на территории охраняемого государственного объекта, поэтому его поведение привлекло внимание. Они выяснили, что Сергей не планирует противоправных действий и вернулись к патрулированию местности, а мужчина дальше отправился по своим делам.

В мае сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) задержали гражданку США в Ново-Огарево, где находится государственная резиденция российского президента.

Ранее водитель в Башкирии нарядился в полицейскую форму и уехал от ДПС с помощью запасных ключей.

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