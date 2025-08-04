На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Учитель попросил прислать ученицу фото в бикини и остался без работы

В Британии учитель попросил ученицу прислать фото в бикини и остался без работы
close
Depositphotos

В Великобритании 30-летнего учителя отстранили от преподавания на неопределенный срок после непристойного диалога с одной из учениц, а также жалоб других школьниц на его «странное поведение». Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, речь идет о преподавателе информатики из образовательного учреждения Ньюмаркета недалеко от Кембриджа. На учителя анонимно пожаловались сразу несколько учениц. Две девушки рассказали, что преподаватель якобы гладил их по спине и бедрам в ситуациях, когда это было неуместно.

Еще одна девушка рассказала, что обсуждала с учителем свою застенчивость, и тот посоветовал школьнице сделать на каникулах несколько фотографий в бикини, чтобы почувствовать себя увереннее.

«Когда я вернулась с каникул, преподаватель поинтересовался, последовала ли я его совету. Когда он получил отрицательный ответ, то признался, что ждал этих фотографий», — поделилась девушка, добавив, что почувствовала себя в этой ситуации неловко.

Она уверена, что педагог хотел бы взглянуть на ее откровенные фотографии, и это показалось ей странным.

Еще одна ученица призналась, что получала от учителя двусмысленные сообщения с комплиментами своей внешности.

Педагог все обвинения отрицал. Он отметил, что никогда не трогал девушек за ягодицы, а прикосновения к спине связал «с дружескими похлопываниями в ситуациях, когда ему хочется подбодрить учеников». Переписку в мессенджерах с комплиментами он обосновал желанием помочь школьницам чувствовать себя увереннее.

Тем не менее он признал свои ошибки и отметил, что любой подобный контакт с подопечными был неуместен.

Ранее сообщалось, что в США учительница совратила четырех учеников и родила от одного из них.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами