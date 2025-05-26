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Учительница совратила четырех учеников и родила от одного из них

В США учительница совратила четырех учеников
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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В США учительнице старшей школы предъявили обвинения в развращении юноши спустя почти 20 лет. Об этом сообщает East Bay Times.

В 2013 году, когда женщину из штата Калифорния арестовали, было известно только о трех пострадавших. По данным издания, педагог по имени Лора Уайтхерст приглашала к себе в кабинет учеников в возрасте от 14 до 18 лет, там они обсуждали личные темы. Позже она совершала с ними действия сексуального характера, в том числе и соитие, как в классе, так и у себя дома.

Всего, как считалось, она встречалась с тремя школьниками, от одного из которых она забеременела. Он подал в суд на учительницу и получил компенсацию в размере шести миллионов долларов. Остальные молодые люди также обратились в суд.

Однако в действиях сексуального характера недавно ее обвинил еще один ученик. По его словам, в период с 2007 по 2008 год, когда ему было 16 лет, он подвергался насилию со стороны учительницы на территории школы и за ее пределами.

При этом всего от насилия в школе, где женщина преподавала, от сексуального насилия пострадали 50 человек, но администрация не уведомляла об этом правоохранительные органы.

Ранее сотрудница школы совратила школьника и не попала в тюрьму.

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