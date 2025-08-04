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Мужчина хотел справить нужду в туалете на ж/д станции и оказался в больнице

В Японии мужчина провалился в туалете на ж/д станции, когда зашел справить нужду
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Kyodo

В Японии поход в туалет на железнодорожной станции едва не закончился для местного жителя трагедией: мужчина хотел справить нужду, но провалился под пол. Об этом сообщает Kyodo News.

Инцидент произошел в конце мая 2025 года в городе Такамацу на западе страны. 67-летний пенсионер зашел в туалет на станции Рицурин, и не дошел до писсуара несколько шагов, так как провалился под пол, в яму глубиной 65 сантиметров. Пострадавшего обнаружил другой посетитель комнаты, который зашел вслед за ним. Мужчину доставили в больницу, где ему диагностировали ушиб коленей и ссадины.

Служебное расследование транспортной компании показало, что металлическая панель обвалилась под весом посетителя из-за коррозии. Хотя ее целостность проверяли в 2023 году и панель не нуждалась, по мнению специалистов, в замене, за два года конструкция сильно проржавела.

Представитель транспортной компании извинился перед пострадавшим за причиненные неудобства.

Ранее во Франции поход в туалет у трассы закончился для водителя трагедией.

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