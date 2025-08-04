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Названа предварительная причина падения самолета Су-30 на жилой дом в Иркутске

RT: упавший на дом в Иркутске в 2022 году Су-30 получил некачественный ремонт
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Михаил Голенков/РИА Новости

Российский самолет-истребитель Су-30 мог упасть на жилой дом в Иркутске в 2022 году из-за неисправностей в результате некачественно проведенного ремонта. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что следствие ведется в отношении шести работников авиационного завода в рамках уголовного дела.

Начальник Восточного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Алексей Александров сообщил агентству «Интерфакс», что самолет упал из-за гипоксии экипажа, вызванной азотом, который поступал из бортовой кислородной системы самолета.

23 октября 2022 года истребитель упал на двухэтажное здание по время выполнения испытательного полета, после этого начался пожар. Пилотам спастись не удалось. Семьи, у которых в результате ЧП пострадали дома, получили материальную помощь в виде 100 тыс. рублей.

Ранее пассажирский самолет совершил посадку в Махачкале после сигнала бедствия.

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