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Собянин рассказал о праздничных мероприятиях к юбилею усадьбы Кусково

Собянин: усадьбу Кусково ежегодно посещают более 1 млн человек
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Департамент культуры города Москвы

Одна из старейших усадеб Москвы — усадьба Кусково — отмечает 310-летний юбилей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что с 1919 года усадьба работает как музей, став популярным местом отдыха москвичей и туристов. Там проходят выставки, городские акции и фестивали, включая масштабное мероприятие «Усадьбы Москвы». По его словам, ежегодно Кусково посещают более одного миллиона человек.

«Усадьба Кусково — популярное место отдыха москвичей. Это одновременно и сохранившийся архитектурно-парковый ансамбль XVIII века, и единственный в стране специализированный Музей керамики», — написал мэр.
 
Глава столицы отметил, что на 9 августа запланированы праздничные мероприятия. В программе: лекция о редких сохранившихся предметах и утраченных архитектурных памятниках, бесплатная экскурсия по ансамблю и выставка фотографий усадьбы, сделанных в 1883 году после первой реставрации.

Сергей Собянин подчеркнул, что власти столицы бережно относятся к историческому наследию. По его словам, в последние годы в Кусково проводится комплексная реставрация. Так, были обновлены регулярный парк, фасады Дворца, Голландский и Итальянский домики, павильон «Грот», а также Обелиск и Колонны со статуей Минервы.

«Мы бережно относимся к наследию и стараемся сохранить все, что дошло до нас», — отметил градоначальник.

Как уточнил Собянин, ансамбль летней резиденции Шереметевых сформировался в 1750–1770 годах. Тогда территория была разделена на три части: «запрудную», центральную — с регулярным парком, Дворцом и павильонами, — и английский пейзажный парк «Гай». По словам мэра, больше всего сохранилась регулярная часть усадьбы с мраморной скульптурой, обелиском, колонной, прудами, каналами и основными архитектурными объектами.

Кроме того, глава столицы напомнил, что в 2022 году завершились реабилитация и благоустройство лесопарка. На текущий момент реставрационные работы продолжаются в Швейцарском домике.

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