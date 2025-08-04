Одна из старейших усадеб Москвы отпраздновала юбилей

Одной из старейших усадеб Москвы — «Кусково» — исполнилось 310 лет, праздничные мероприятия запланированы на 9 августа.

«Мы бережно относимся к наследию и стараемся сохранить все, что дошло до нас. Поэтому в последние годы в усадьбе Кусково ведется комплексная реставрация», — сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, в усадьбе уже обновлены регулярный парк, фасады дворца, Голландского и Итальянского домиков, павильон «Грот», обелиск и колонны со статуей Минервы. В 2022 году завершились реабилитация и благоустройство лесопарка. Сейчас реставраторы работают в Швейцарском домике.

С 1919 года усадьба открыта для посетителей как музей. Сегодня здесь проходят выставки, городские акции и фестивали, включая «Усадьбы Москвы». Ежегодно Кусково посещают более 1 млн человек.