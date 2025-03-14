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Врач предупредила о рисках домашнего отбеливания зубов

Врач Голоцван: домашнее отбеливание зубов может вызвать воспалительные процессы
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Depositphotos

Отсутствие профессионального сопровождения является главным минусом домашнего отбеливания. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач-стоматолог Ирина Голоцван.

По ее словам, перед процедурой важно хотя бы пройти предварительную консультацию у стоматолога, чтобы избежать возможных воспалительных процессов в полости рта.

«Твердые ткани зубов могут иметь такие особенности, для которых домашнее отбеливание будет противопоказано. Для достижения видимого результата отбеливания необходимо много времени. Курс может занять от двух до четырех недель», — отметила Голоцван.

Она добавила, что при самостоятельном отбеливании пациенты могут приобрести средства с некачественным и неэффективным составом. Кроме того, они не всегда смогут проконтролировать оригинальность и безопасность продукции, заключила врач.

Врач-стоматолог, ортопед московского центра инновационной медицины Damas Medical Center Дзера Хацати до этого рассказала «Газете.Ru», что зубы разных людей по-своему реагируют на отбеливание, поэтому важно подобрать индивидуальный состав средств для процедуры.

Ранее было названо натуральное средство для отбеливания зубов.

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