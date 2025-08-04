В Узбекистане осудили молодого человека, участвовавшего в СВО

Суд в Узбекистане приговорил 24-летнего гражданина страны к четырем годам ограничения свободы за участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, молодой человек прибыл в РФ в октябре прошлого года с целью заработать. В том же месяце он подписал контракт с российским министерством обороны, а затем отправился на фронт.

В родной стране против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Наемничество». Действующее в Узбекистане законодательство предусматривает за это правонарушение наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.

26 мая Каршинский городской суд в Узбекистане вынес приговор 20-летнему жителю страны за участие в военной службе по контракту в РФ. Молодому человеку дали четыре года ограничения свободы

Из материалов дела следует, что в феврале 2024 года он уехал в Санкт-Петербург на заработки. Летом того же года мужчина подписал годовой контракт на службу в Вооруженных силах РФ, но во время учений под Луганском получил ранение. Молодого человека госпитализировали, а после лечения он самовольно покинул часть и в начале 2025 года вернулся в родную страну. Здесь он добровольно сдался правоохранительным органам.

Ранее на Украине заочно осудили главу Республики Дагестан Сергея Меликова за помощь участникам СВО.