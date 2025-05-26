В Узбекистане осудили мужчину за контрактную службу в России

Каршинский городской суд в Узбекистане приговорил 20-летнего жителя страны к четырем годам ограничения свободы за участие в военной службе по контракту в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию приговора.

Согласно материалам дела, в феврале 2024 года молодой человек уехал в Санкт-Петербург на заработки, а в июне 2024-го подписал годовой контракт на службу в российской армии. Во время учений под Луганском он получил ранение. После лечения в госпитале самовольно покинул часть и в феврале 2025 года вернулся на родину, где добровольно сдался властям.

Суд признал его виновным по статье 154 УК Узбекистана («Наемничество»). Данная статья предусматривает до 10 лет лишения свободы за участие в вооруженных конфликтах на стороне другого государства без соответствующего гражданства или статуса военнослужащего. Тем не менее суд учел сотрудничество подсудимого со следствием, отсутствие судимости и смягчающие обстоятельства. В результате мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы.

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