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Москвичку, не справившуюся с содержанием четырех кошек, отдали под суд

В Москве женщина ответит перед судом за антисанитарию в квартире из-за кошек
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Depositphotos

В Москве соседи женщины, держащей четырех кошек, пожаловались на антисанитарные условия. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Жители дома на улице Ладожская обратились в Басманную межрайонную прокуратуру с коллективным заявлением на одну из соседок, в квартире у которой живут четыре кошки.

Прокурорская проверка показала, что за животными не ухаживают должным образом, а воздух в помещении загрязнен аммиаком — его концентрация превышает допустимый уровень в 12 раз.

Прокурор направил в суд иск, чтобы запретить содержать животных в этой квартире и обязать собственника привести жилье в нормальное санитарное состояние. Дело находится на контроле прокуратуры.

В июле бутовских коз, которые прыгали по автомобилям, забрали у владельца и отправили в спецучреждение. Сотрудники заявили, что животные будут содержаться в надежных условиях. Позже стало известно, что козы будут находиться в Ступино, пока их хозяин не сделает загон и не пообещает не выпускать животных гулять по району. В настоящее время коз уже покормили и заселили в конюшню. Их хозяин осмотрел условия проживания и остался доволен.

Ранее в ХМАО жители многоэтажки пожаловались на буйных кроликов в подъезде.

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