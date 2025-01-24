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«Полный разврат»: школьного психолога уволили после откровенных фото в сети

В Ставрополе психолога уволили из школы из-за откровенных фотографий
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Телеграм-канал «Mash»

В Ставрополе родители учеников школы №12 добились увольнения школьного психолога после того, как увидели в ее соцсетях фотографии в откровенных нарядах. Об этом сообщает kp.ru.

По информации издания, ставропольцы возмутились контентом педагога, который находится в открытом доступе для учащихся.

«Ее страницу просматривали дети — ученики 12 гимназии.<...> Как такие сотрудники могут работать в школе? Это открытая ее страница! Ужас! Полный разврат от психолога!» — прокомментировала снимки одна из родительниц школьника.

По информации Telegram-канала Mash, психолог преподавала искусство раскрепощения для взрослых, но, по ее заверениям, делала это в платных каналах для взрослых.

После увольнения женщина удалила соцсети с опубликованными в них фотографиями.

В пресс-службе комитета образования городской администрации подтвердили в беседе с журналистами, что психолог в школе больше не работает.

Ранее в Екатеринбурге учитель отсудила компенсацию у родительницы за публикацию своего фото в классном чате.

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