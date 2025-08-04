Cоцсети удивило «загадочное лицо» на вершине горы в Чили

Загадочное лицо, обнаруженное на вершине отдаленной горы на юге Чили с помощью Google Maps, удивило уфологов и пользователей соцсетей, пишет Daily Mail. Некоторые энтузиасты считают, что находка может свидетельствовать о существовании базы инопланетян.
Снимок горы обнародовал охотник за НЛО Скотт С. Уоринг. Он выдвинул теорию, что подобные образы могут быть связаны с древними внеземными цивилизациями. Публикация уфолога вызвала бурную реакцию в интернете.
«Это действительно самая значительная находка на сегодняшний день! Браво!», — написал один из комментаторов.
Однако у экспертов есть рациональное объяснение увиденному. Доктор Робин Крамер из Университета Линкольна утверждает, что человеческий мозг склонен находить лица в случайных формах — это называется парейдолия.
«Наша система распознавания лиц эволюционировала таким образом, чтобы лучше перестраховаться — лучше ошибочно распознать лицо там, где его нет, чем пропустить реальное», — поясняет ученый.
Доктор Сьюзан Уордл из Национального института здравоохранения добавила, что парейдолия — нормальное явление, но ее частота может быть связана с личными убеждениями.
Ранее специалисты объяснили черную дыру в Тихом океане на Google Maps.