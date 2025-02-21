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Специалисты объяснили черную дыру в Тихом океане на Google Maps

LiveScience: в Тихом океане заметили загадочную дыру, связанную с Россией
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Google maps/livescience.com

Найдено объяснение загадочной треугольной дыры, замеченной на спутниковых снимках Тихого океана в Google Maps. Об этом сообщает LiveScience.

В публикации отмечается, что пользователи Reddit первыми обнаружили черный треугольник. Они назвали его «черной дырой». В СМИ начали распространяться различные теории, например, что это глубокая яма, которая ведет вглубь планеты, или секретная военная база, которую пытаются скрыть.

Специалистам удалось выяснить, что треугольником является один из 33 островов, составляющих Республику Кирибати, под названием Восток. В августе 1820 года его открыл мореплаватель Фаддей Беллинсгаузен во время первой русской антарктической экспедиции.

Черный цвет острова на снимках объясняется особенностями местной растительности, говорится в публикации.

До этого на картах Google Maps обнаружена таинственная «дверь» в Антарктиде, удивившая соцсети.

Профессор гляциологии Бетан Дэвис из Университета Ньюкасла, проанализировав данные со снимка, объяснила, что это айсберг, который застрял на мелководье и сейчас тает.

Ранее туристы доверились Google Maps и заблудились в австралийской пустыне.

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