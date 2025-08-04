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Родители бросили трехлетнюю дочь в алкомаркете в Иваново

В Иваново ищут родителей трехлетней девочки, найденной в алкомаркете
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Depositphotos

В Иваново ищут родителей девочки, которые забыли ее алкомаркете. Об этом сообщает портал IvanovoNews.

Полицейские прибыли в сетевой алкомаркет на улице Жарова утром 4 августа. Около 10:00 работники торговой точки обнаружили в зале маленькую девочку, но ее родителей поблизости не было.

Девочка объяснила взрослым, что ей исполнилось уже три года, а затем призналась, что может показать, где живет. Инспекторы ПДН забрали ребенка и вместе с ним отправились на поиски родителей. В городском УМВД ситуацию пока не комментировали.

До этого в Ленобласти прохожие нашли на улице оставленного пьяной матерью двухлетнего ребенка. Они обратили внимание на коляску, рядом с которой не было взрослых и вызвали полицию. Позже выяснилось, что матерью девочки является 30-летняя местная жительница. В этот день женщина употребляла алкогольные напитки. Выпив, она оставила дочь на улице и ушла домой. Против нее возбудили уголовное дело за оставление ребенка в опасности.

Ранее в Черняховске наказали мать девятилетнего мальчика, которого нашли на трассе.

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