В Черняховске наказали мать девятилетнего мальчика, которого нашли на трассе

В Черняховске наказали мать пропавшего ребенка, которого позже нашли на трассе, сообщили в УМВД России по Калининградской области.

Накануне местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже своего девятилетнего сына. Женщина рассказала, что потеряла из виду ребенка, когда распивала спиртное в саду возле дома. Не увидев его на детской площадке, она предположила, что мальчик вернулся в дом, но позже выяснилось, что он туда не заходил.

Тогда горожанка решила обратиться в полицию. Для поисков ребенка была создана специальная группа. Через несколько часов мальчик был найден на ближайшей трассе. О его местонахождении сообщил дорожный рабочий. Со слов мужчины, ребенок подошел и стал наблюдать, как они ремонтируют дорогу.

Сотрудники полиции установили, что с мальчиком не совершалось никаких противоправных действий, провели профилактическую беседу и вернули его домой. На мать ребенка составили протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Ранее пропавшего в Кизеле на детской площадке мальчика нашли в лесу спустя два дня.