На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Шторм «‎Флорис» привел к перебоям в работе транспорта в Британии

SkyNews: на севере Британии возникли проблемы с транспортом из-за шторма
close
Henry Nicholls/Reuters

В Британии из-за шторма «‎Флорис» начались перебои в работе железнодорожного транспорта и аэропортов. Об этом сообщает SkyNews.

Несколько железнодорожных операторов предупредили о проблемах с движением составов на территории Шотландии и на севере Англии. Уточняется, что днем Network Rail (владелец и оператор железнодорожной инфраструктуры в Великобритании, за исключением Северной Ирландии. — прим. «‎Газета.Ru»‎) закроет несколько маршрутов в Шотландии, а другая железнодорожная компания — LNER призвала пассажиров не отправляться севернее Ньюкасла.

Движение на трассах также изменилось из-за неблагоприятных погодных условий. Власти просят водителей быть осторожнее. По данным СМИ, на нескольких автомагистралях в Шотландии из-за шторма уже произошли ДТП.

В аэропорту Эдинбурга несколько утренних рейсов отменили или перенесли. Граждан просят проверять статус своих рейсов. Еще в Шотландии прекратили работу некоторые паромы.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 4 августа на большей части Шотландии и на севере Англии пройдут сильные дожди, также ожидается ветер со скоростью до 137 км/ч.

Ранее жители Гонконга рассказали о поваленных деревьях и закрытых кафе из-за тайфуна «Вифа».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами