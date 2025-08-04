Шторм «‎Флорис» привел к перебоям в работе транспорта в Британии

В Британии из-за шторма «‎Флорис» начались перебои в работе железнодорожного транспорта и аэропортов. Об этом сообщает SkyNews.

Несколько железнодорожных операторов предупредили о проблемах с движением составов на территории Шотландии и на севере Англии. Уточняется, что днем Network Rail (владелец и оператор железнодорожной инфраструктуры в Великобритании, за исключением Северной Ирландии. — прим. «‎Газета.Ru»‎) закроет несколько маршрутов в Шотландии, а другая железнодорожная компания — LNER призвала пассажиров не отправляться севернее Ньюкасла.

Движение на трассах также изменилось из-за неблагоприятных погодных условий. Власти просят водителей быть осторожнее. По данным СМИ, на нескольких автомагистралях в Шотландии из-за шторма уже произошли ДТП.

В аэропорту Эдинбурга несколько утренних рейсов отменили или перенесли. Граждан просят проверять статус своих рейсов. Еще в Шотландии прекратили работу некоторые паромы.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 4 августа на большей части Шотландии и на севере Англии пройдут сильные дожди, также ожидается ветер со скоростью до 137 км/ч.

Ранее жители Гонконга рассказали о поваленных деревьях и закрытых кафе из-за тайфуна «Вифа».