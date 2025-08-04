Населенному пункту в РФ впервые присвоят звание «Село воинской доблести»

Солодов: селу Седанка присвоят звание «Село воинской доблести» за заслуги в СВО

В России населенному пункту впервые присвоят звание «Село воинской доблести» за заслуги жителей в специальной военной операции (СВО). Его получит село Седанка в Камчатском крае, сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

«Седанка станет первым селом в России, которое получит это звание за заслуги в специальной военной операции. <...> Уверен, это решение найдет отклик в сердце каждого камчатца», — отметил Солодов.

Губернатор добавил, что намерен предложить эту инициативу на ближайшей сессии законодательного собрания Камчатского края.

По его словам, из этого небольшого населенного пункта 39 мужчин встали на защиту родины. Солодов заявил, что присвоение почетного звания селу на Камчатке станет данью уважения мужеству и самопожертвованию жителей — героев.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Камчатского края, на данный момент в Седанке зарегистрировано 457 человек. Однако фактически в селе проживают 258, а общая численность мужского населения в возрасте от 18 лет составляет 67 человек.

Ранее в Минобороны назвали число десантников, ставших Героями России во время СВО.