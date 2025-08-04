Россиян призвали вакцинироваться от менингококковой инфекции

Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с менингококковой инфекцией в стране и выявлении единичных случаев заболевания. Однако периодически подъемы распространения инфекции неизбежно происходят, а в группу риска входят дети, пожилые и страдающие хроническими заболеваниями люди, напомнил доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев. В беседе с Общественной Службой Новостей он призвал россиян не забывать своевременно вакцинироваться не только от гриппа, но и от менингококковой инфекции.

«Сейчас заболеваемость уже идет на спад, — согласился врач с выводами Роспотребнадзора. — Вообще периодические подъемы заболеваемости связаны с тем, что в страну прибывают много мигрантов, а они довольно часто болеют, в том числе респираторными заболеваниями и воздушно-капельными инфекциями».

Несмотря на то, что большинство россиян прививаются от менингококка и прочих инфекций, прибытие людей без вакцинации влияет на общий уровень иммунитета, добавил Малышев. При этом он призвал не опасаться эпидемии, подчеркнув, что в России хорошо работает санэпидслужба, а каждый случай заболевания тщательно обследуется.

В группу риска по заражению менингококком и возможными осложнениями входят в первую очередь дети и пожилые люди – по словам специалиста, они наиболее подвержены тяжелому течению инфекции. Лучшей профилактикой заражения Малышев назвал своевременную вакцинацию, подчеркнув, что хотя эта прививка и не является на данный момент обязательной, но крайне желательна, как и от пневмококковой инфекции.

«Идет человек прививаться от гриппа и одновременно может привиться от менингококковой инфекции в тот же день», — отметил Малышев.

Также во избежание распространения инфекции он призвал при первых признаках болезни обратиться к врачу и минимизировать контакты с людьми. Так, заболевшего ребенка важно не пускать в школу, а оставить под наблюдением медработников, заключил профессор.

Напомним, менингококковая инфекция – это крайне опасное заболевание, которое может молниеносно развиваться до тяжелой, угрожающей жизни формы. Протекать заболевание может в разных формах, часто пациенты сталкиваются с тяжелым состоянием и попадают в реанимацию. У пациента могут наблюдаться такие симптомы, как нестерпимая головная боль, лихорадка, рвота, острая реакция на свет, боль в мышцах шеи. Если дошло до сепсиса, то появляется геморрагическая сыпь в виде звездочек.

Ранее стало известно, когда будет доступна новая российская вакцина от менингококка.